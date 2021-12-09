Пассажирам без QR-кода могут не вернуть деньги за самые дешёвые авиабилеты

На этом, как пишет газета «Ведомости», настаивают перевозчики. Предложение озвучили представители российских авиакомпаний на встрече с членами думского комитета по транспорту.

В нижней палате они обсуждали правительственные законопроекты, один из них предусматривает введение QR-кодов при перелётах. Перевозчики предложили убрать норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не будет кода к моменту вылета. Деньги готовы вернуть лишь тем, кто купил билет по возвратному тарифу, стоит он обычно больше.

Остальные пассажиры потраченных на полёт средств могут не дождаться, пишет газета Ведомости со ссылкой на источник в Госдуме и двух авиакомпаниях. Поправку в законопроект собеседники объяснили опасениями, что в бюджете не найдётся денег на компенсации авиакомпаниям из-за вероятного снижения пассажиропотока после введения QR-кодов на транспорте.

Изначальная редакция предполагает, что компании должны всегда полностью возвращать стоимость билета, даже когда пассажир не смог показать код. По данным газеты РБК, власти пока не определились с будущим законопроектов по этой теме. Они, согласно опросам непопулярны у россиян. Общественная палата между тем предложила отказаться от термина QR-код и заменить его словами более понятными, в том числе, пожилым людям.

Законопроекты об обязательном введении QR-кодов в общественных местах, поездах и самолётах Госдума планирует обсудить в первом чтении уже через неделю.