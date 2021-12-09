По данным демографа Алексея Ракши, количество избыточных смертей от коронавируса достигнет 1 миллиона 24 декабря

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«По моим расчетам, миллион должен быть примерно к 24 декабря, плюс-минус день. На 1 декабря — 951 тысяча, это самый точный расчет. В декабре точно миллион, как не считай. Избыточная смертность — это превышение фактического числа умерших над тем, которое ожидалось, если бы не было пандемии», — сказал он.

Ракша назвал «лживой» статистику, которую публикует Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Там все не так, там полочки странные статистики, вероятность которых стремится к 0,00000 каким-то процентам. Там очень сильное сглаживание, там полное несоответствие избыточной смертности, запаздывание относительно факта. Грубо говоря, статистика заболеваемости Оперштаба опаздывает от избыточной смертности, как такое может быть вообще — сначала смертность, потом заболеваемость? Там ужасное количество проблем. Летальность, повышающаяся с каждой новой волной, то ли мим разрешили, то ли до них критика дошла. Как минимум, половина наших мягких антиваксеров вскормлены этой лживой статистикой, из которой они неисчерпаемо потребляют материалы для своих конспиралогических теорий», — заключил он.

Ранее в России было зафиксировано два случая заражения новым типом коронавируса «омикрон». Штамм был выявлен на юге Африки в конце ноября. Первые заболевшие появились уже почти в 60 странах мира.