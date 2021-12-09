Сезонность коронавируса не совпадает с сезонностью простудных заболеваний, сообщил демограф Алексей Ракша

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«Посмотрите на июль и август в Российской Федерации, посмотрите на июль прошлого года на Урале, посмотрите на Иран, Саудовскую Аравию, Египет, каждый в июле — сезонность у этого вируса совершенно другая. Как раз в жару он прекрасно распространяется, посмотрите на Индию, как раз главная вспышка тогда, когда там было 40-45 градусов жары. Какая-то сезонность у этого вируса есть, но такая хитрая, которой мы раньше не видели никогда ни у какого простудного заболеваний», — сказал он.

Ранее в России было зафиксировано два случая заражения новым типом коронавируса «омикрон». Штамм был выявлен на юге Африки в конце ноября. Первые заболевшие появились уже почти в 60 странах мира.