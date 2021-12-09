Парламент Латвии дал согласие на уголовное преследование депутата, которого обвиняют в шпионаже в пользу России

Янис Адамсонс был задержан в июне этого года. «За» проголосовали 60 депутатов из 100, «против» выступили 18, передает ТАСС.
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