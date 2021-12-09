Собянин: Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Москве, снизилось более чем на 40%

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Более 4 тысяч коек в столичных госпиталях вернули к оказанию плановой медицинской помощи.
Самое обсуждаемое
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Популярное за неделю
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…