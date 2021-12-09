Представители всех фракций Госдумы внесли законопроект о повышении зарплаты помощникам депутатов

Это обойдется бюджету в следующем году в дополнительные 760 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсантъ».
Авторы поправок объясняют эти расходы увеличившейся нагрузкой на парламент в связи с принятием в прошлом году изменений Конституции.
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Это обойдется бюджету в следующем году в дополнительные 760 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсантъ».
Авторы поправок объясняют эти расходы увеличившейся нагрузкой на парламент в связи с принятием в прошлом году изменений Конституции.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…