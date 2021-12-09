Представители всех фракций Госдумы внесли законопроект о повышении зарплаты помощникам депутатов

Это обойдется бюджету в следующем году в дополнительные 760 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсантъ».

Авторы поправок объясняют эти расходы увеличившейся нагрузкой на парламент в связи с принятием в прошлом году изменений Конституции.