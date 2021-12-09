Бежавший в Польшу белорусский диспетчер назвал экстренную посадку самолета Ryanair в Минске операцией КГБ

Олег Галегов в июле не вернулся на работу после отпуска, а затем объявился в Польше и рассказал, что во время координирования полета самолета Ryanair в минской диспетчерской находился офицер белорусского КГБ. Он получал инструкции по телефону.

Как пишет издание The New York Times, именно сотрудник спецслужб через Галегова, который вел переговоры с экипажем, передал сообщение о взрывном устройстве на борту. После этого самолет принудительно посадили в Минске, а находящиеся на его борту белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега были арестованы.

Показания диспетчера частично подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Жарынь. Новая информация может помочь польской прокуратуре подготовить обвинения против белорусских официальных лиц, поскольку самолет принадлежал отделению ирландской авиакомпании в этой стране.

Россиянке Софье Сапеге накануне было предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о статье о разжигании вражды. Девушке грозит до 6 лет заключения.