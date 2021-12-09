Арестован 18-летний москвич, который ранее рассказал в социальной сети о намерении устроить теракт в столичной школе

Под стражей Арсений Кураев проведёт как минимум два месяца. Мещанский суд отклонил ходатайство адвоката, который просил избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения, не связанную с арестом, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе инстанции.

18-летнего москвича задержали в начале недели на входе в школу в Глинистом переулке неподалёку от метро Проспект мира. Незадолго до этого Кураев в соцсети «ВКонтакте» написал, что планирует устроить теракт в учебном заведении, а затем подтвердил намерение в личной переписке с двумя десятиклассниками. Комментарий обнаружили сотрудники столичного департамента образования при мониторинге соцсети и сообщили в полицию.

При задержании у молодого человека нашли пневматический пистолет, несколько газовых баллончиков и ножей. Кураев раньше учился в этой школе. По словам его знакомых, он постоянно конфликтовал с учителями и сверстниками, угрожал младшеклассникам, часто прогуливал школу и продавал запрещённые препараты.

Агентство РИА Новости уточняет, что юноше грозит до семи лет колонии. Его обвиняют по статье «приготовление к хулиганству, совершенному с использованием оружия».