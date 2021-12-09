«Коммерсантъ»: Устроивший стрельбу в МФЦ Сергей Глазов заявил на допросе, что стрелял в верящих в коронавирус

Подозреваемый сказал, что сам изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты «от уголовного общества, порожденного коронавирусной инфекцией», которую Глазов считает выдумкой.

Следователи сомневаются в его адекватности и в ближайшее время отправят на психиатрическую экспертизу.

45-летний Сергей Глазов, по данным следствия, во вторник открыл огонь в МФЦ «Рязанский» после просьбы охранника надеть защитную маску. Были убиты два человека и ранены четверо, в том числе ребенок.

«Коммерсантъ» пишет, что Глазов служил в ФСБ и СВР.