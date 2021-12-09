Роспотребнадзор: Основными симптомами нового штамма коронавируса «омикрон» являются слабость, температура и кашель

У заразившихся отмечается повешение температуры до 38 градусов и больше, кроме того может болеть голова и отсутствовать аппетит, рассказала агентству РИА Новости эксперт НИИ Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, заболевание может сопровождаться привычными для типичного коронавируса поражением легких и других органов дыхания. Накануне в ведомстве отметили, что «омикрон» быстрее других типов спускается в легкие и вызывает пневмонию. По данным экспертов, на это уходит около 3-5 дней против 11 ранее.

В свою очередь другой сотрудник НИИ Дарья Хавкина отметила, что по симптомам у детей пока мало информации. Но уже известно, что помимо перечисленных симптомов у несовершеннолетних может появиться кожная сыпь. По крайней мере это было зафиксировано в 15% случаев.

Между тем, ученые из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения отмечают, что новый тип коронавируса частично может обойти прививочный иммунитет, но сама по себе вакцина все же создает некий барьер. Нейтрализовать «омикрон», уверены эксперты, может иммунизация, особенно в сочетании с уже перенесенным заболеванием.

Новый тип коронавируса был выявлен на юге Африки в конце ноября. Первые заболевшие уже появились в почти 60 странах мира. В России зафиксировано два случая заражения.