Президент США Джо Байден, как ожидается, обсудит Россию с лидером Украины Владимиром Зеленским

Предполагается, что речь пойдет об итогах переговоров Байдена с президентом Владимиром Путиным.

Накануне видеозвонка с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 7 декабря, Джо Байден провел телефонный разговор на тему Украины с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, а госсекретарь США Тони Блинкен позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил в «непоколебимой поддержке» со стороны США.

Сразу после переговоров с Путиным, Байден снова позвонил европейским партнерам и провел для них дебрифинг. Кроме того, команда Белого дома провела дебрифинг для посольств стран-членов НАТО, членов ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе о результатах звонка с Путиным. Сегодня президент США будет разговаривать с Владимиром Зеленским.

Накануне Джо Байден заявил, что к пятнице надеется объявить о переговорах на высоком уровне, «чтобы обсудить будущее озабоченности России по поводу НАТО в целом» и потенциально выработать соглашение, касающееся снижения температуры на восточном фронте». Речь идет, по словам президента США, о переговорах с участием не только Вашингтона и Москвы, но и по крайней мере четыре основных союзника США по НАТО.

По сведениям американских СМИ, президент США Джо Байден сказал, что в случае вторжения России на Украину будут введены такие санкции, которых еще не было.