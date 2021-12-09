Генпрокуратура поддерживает введение цифрового рубля

Глава ведомства Игорь Краснов сказал, что это повысит прозрачность расчетов, следовательно, снизит риски коррупции и отмывания денег.
Краснов добавил, что разработаны нормы, которые позволят конфисковывать криптовалюту из незаконного владения.
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Глава ведомства Игорь Краснов сказал, что это повысит прозрачность расчетов, следовательно, снизит риски коррупции и отмывания денег.
Краснов добавил, что разработаны нормы, которые позволят конфисковывать криптовалюту из незаконного владения.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…