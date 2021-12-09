Спасатели повторно обследуют шахту «Листвяжная» в Кузбассе, чтобы найти последнего погибшего

Как сообщили в МЧС, сотрудники будут работать в затопленных участках в гидрокостюмах.
25 ноября в шахте произошел взрыв метана. Погибли более 50 человек, в том числе 5 спасателей.
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Как сообщили в МЧС, сотрудники будут работать в затопленных участках в гидрокостюмах.
25 ноября в шахте произошел взрыв метана. Погибли более 50 человек, в том числе 5 спасателей.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…