Компания Blue Origin сегодня планирует отправить в суборбитальный полет ракету с туристами на борту

На суборбиту Земли отправятся шесть человек. Помимо четверых туристов в составе экипажа и два почетных гостя: старшая дочь Алана Шепарда, ставшего первым совершившим суборбитальный полет человеком, Лора Чарчли и ведущий известного телешоу Good Morning America Майкл Страхан.

Среди космических туристов оказались инвестор Эван Дик, филантроп Дилан Тейлор и бизнесмен Лейн Бесс. Он отправиться в полет вместе со своей супругой. Сегодняшний запуск ракеты New Shepard с людьми на борту — уже третий за этот год.

В составе дебютного экипажа, который пробыл в суборбитальном полете 11 минут, был и сам основатель аэрокосмической компании Blue Origin, один из самых богатых людей планеты Джефф Безос. Тогда ракета поднялась на высоту около 100 км.

Часть экспертного сообщества не считает такой полет космическим из-за низкой скорости, которой недостаточно для вывода на круговую, спутниковую, орбиту Земли.

Многоразовый космический корабль компании Blue Origin сегодня совершит уже 19 полет за историю своего существования.