МВД подготовило законопроект о блокировке финансовых пирамид

Глава управления экономической безопасности Андрей Курносенко рассказал агентству ТАСС, что ведомство занимается ростом финансовой грамотности населения и постоянно размещает полезную информацию на эту тему на разных площадках.
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