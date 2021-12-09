Очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе пройдёт в Австрии

Ожидается, что в австрийской столице соберутся представители Ирана, России, Великобритании, Китая, Франции и Германии. На этой неделе газета «Коммерсантъ» опубликовала статью главы МИДа исламской республики Хосейна Абдоллахияна.

В тексте сказано, что Тегеран готов к результативным переговорам в этом формате и решительно настроен на успех. Также глава дипведомства в очередной раз отметил, что ситуация вокруг ядерной сделки возникла из-за того, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД, продемонстрировав «полное пренебрежение к международным законам».

В публикации подчёркивается, что основная цель переговоров в Вене должна заключаться в полном выполнении СВПД, а также в нормализации торговых связей и устойчивого экономического сотрудничества с Тегераном. Глава МИД заключил, что «разумеется, для возвращения в СВПД Иран в полной мере должен стать бенефициаром отмены всех санкций».

В свою очередь в Вашингтоне утверждают, что Тегеран не заинтересован в компромиссе. Немецкое агентство DPA отмечало, что, по словам одного из высокопоставленных американских дипломатов, требования Ирана говорят о том, что он не готов всерьёз возвращаться к прежним договорённостям.

США вышли из иранской ядерной сделки в 2018 году. В Вашингтоне тогда объявили, что исламская республика, несмотря на соглашение, продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие.