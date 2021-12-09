Стоимость путевки на космодром «Восточный» не должна превысить 10 тысяч рублей, рассказали газете РБК в «Роскосмосе»

Стоимость путевки на космодром «Восточный» не должна превысить 10 тысяч рублей. Это стоимость оформления услуг для взрослых. Детям — в два раза дешевле, рассказали газете РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Речь идет о билете на космодром с экскурсией по объектам и разрешении на любительскую съемку, а также о наблюдении за пуском.

Ранее с ценами обещал разобраться Владимир Путин, который услышал от участника Конгресса молодых ученых в Сочи о том, тур на Восточный обойдется примерно в 100 тысяч рублей, причем большая часть этой суммы – не транспортные расходы.