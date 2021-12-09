Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынесет решение по итогам футбольного матча между ЦСКА и «Зенитом». Игра национального чемпионата ознаменовалась массовым задержанием болельщиков армейцев.

Инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс, произошел ближе к концу игры 16-го тура Российской премьер-лиги. Болельщики столичного ЦСКА подожгли файеры, после чего полиция на протяжении более трех часов не выпускала зрителей с фанатской трибуны. В результате они не могли покинуть стадион «ВЭБ-Арена» до глубокой ночи.

В МВД так и не назвали общее число задержанных по итогам матча. Там лишь сказали о составлении более 50 административных протоколов, при этом, по данным ряда СМИ, в отделы полиции были доставлены свыше 400 человек. Силовики утверждали, что домашний стадион ЦСКА не соответствовал правилам безопасности, в частности, не работали камеры видеонаблюдения. В руководстве РПЛ на этом фоне выдвинули версию о том, что на систему была совершена хакерская атака.

Сама игра между ЦСКА и петербургским «Зенитом» завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Северной столицы. Сейчас он лидирует в чемпионате РПЛ, армейцы находятся на 5-м месте и отстают на 10 очков.

После инцидента с массовым задержанием болельщиков ЦСКА болельщики целого ряда клубов РПЛ организовали акцию солидарности. Фанаты нескольких команд в знак протеста ушли с трибун в ходе матчей 17-го тура чемпионата.