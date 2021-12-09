Американские власти анонсировали создание фонда для защиты прессы от судебных исков

Из его средств планируется покрывать обязательства тех журналистов и изданий, которые, по мнению Вашингтона, «защищаются от безосновательных юридических мер». Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. В качестве примера он привел историю журналистки из Эквадора, на которую подали в суд после статьи о махинациях, касающихся бывшего президента и должностных лиц.

Сегодня и завтра Вашингтон в режиме онлайн проводит «Саммит за демократию», на которую приглашены сотни стран. России и Китая в их числе нет.