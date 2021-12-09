Мосгорсуд проверит законность решения по иску комика Идрака Мирзализаде к МВД

Адвокат комика Сергей Бадамшин неоднократно говорил, что намерен добиться полной отмены распоряжения Министерства внутренних дел. Ранее Замоскворецкий суд столицы обязал ведомство установить разумный срок запрета на пребывание в России вместо пожизненного ограничения.

Суд над стендап-комиком Идраком Мирзализаде начался минувшим летом. Причиной стал его шутка о том, как он искал жилье и выбрасывал из съемной квартиры старый матрас. Власти усмотрели в ней возбуждение вражды. Позднее эту же шутку стали распространять соцсети. Как рассказал сам Мирзализаде, из-за того, что отрывок был вырван из контекста, он получил несколько десятков тысяч угроз. На него также напали в центре Москвы.

На фоне общественных нападок в защиту коллеги выступили известные российские стендап-комики. Они записали ряд видеообращений, каждое из которых заканчивалось фразой «Идрак – не враг».

Заседание Мосгорсуда начнется в 13 часов.