Матери взрослых детей, болеющих спинальной мышечной атрофией, просят депутатов Госдумы обеспечить их лекарствами

Сообщество «Мама рядом» направило письмо каждому депутату нижней палаты парламента России с просьбой обратить внимание на проблему нехватки препаратов для детей с некоторыми редкими заболеваниями. Авторы обращения рассказали «Новой газете», что в этом году заработал государственный фонд «Круг добра», который скупает лекарства для таких пациентов, в том числе для больны спинальной мышечной атрофией. Однако тем, кому исполнилось 18 лет, доступ к бесплатным препаратам закрыт. В некоторых регионах, по словам родителей, нет ни одного человека, обеспеченного лекарством. Причина в его стоимости. В зависимости от препарата она варьируется от 700 тысяч до 5 миллионов рублей, а цена полного курса лечения может доходить до нескольких десятков миллионов. Сообщество предлагает включить заболевание в список высокозатратных, тогда по специальной программе лекарства будут покупать за счет федерального бюджета. Сейчас их должны приобретать региональные власти, однако они зачастую отказываются это делать, ссылаясь на нехватку денег.

В прошлом году в Госдуме уже рассматривалась инициатива о лечении больных спинально мышечной атрофией за федеральный счет. Однако законопроект отклонили.