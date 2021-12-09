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06:12, 09 декабря 2021

В Берлине накануне Ангела Меркель торжественно передала дела новому главе правительства ФРГ Олафу Шольцу

В берлинской администрации накануне вечером канцлер Ангела Меркель торжественно передала дела новому главе правительства ФРГ Олафу Шольцу.

Через 16 лет пребывания на посту главы германского правительства закончилась эра Ангелы Меркель. После избрания канцлером в бундестаге президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил своему соратнику по партии Олафу Шольцу документы о назначении. Затем новый глава германского кабинета министров принес официальную присягу.
Во время передачи дел в администрации канцлера Ангела Меркель поздравила Олафа Шольца и пожелала ему удачи при руководстве страной. Меркель призналась, что быть канцлером ФРГ – одна из самых прекрасных миссий.
Со своей стороны, Шольц отметил политические заслуги Меркель и ее выдающиеся достижения на посту канцлера. Социал-демократ из северной Германии подчеркнул, что в администрации будет царить тот же «северо-немецкий менталитет», как и раньше. Тем самым Шольц признал свою готовность сохранять преемственность Меркель, которая также родилась в Гамбурге.
Депутаты бундестага проводили Ангелу Меркель, которая больше не будет избираться в парламент, продолжительными аплодисментами.

Во многих министерствах ФРГ также состоялась передача дел. Новый кабинет министров официально приступил к работе.


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