Путин по видеосвязи проведет сегодня встречу с членами Совета по правам человека

В общей сложности подготовлено порядка 40 аспектов, сообщил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. В частности, на повестке будет стоять вопрос о проблеме пыток в колониях, а также о деле в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, более известной как «Шанинка», Сергее Зуеве.

Кроме того, по словам председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, с президентом обсудят и необходимость внесения поправок в закон о СМИ-иноагентах. В свою очередь член СПЧ Екатерина Винокурова добавила, что стоит предусмотреть некий механизм, который позволил бы выход физлиц из реестра иноагентов.

Особое внимание на встрече с президентом правозащитники хотят уделить ситуации вокруг общества «Мемориал*», который власти ранее признали иноагентом, а сейчас и вовсе пытаются ликвидировать. В СПЧ также сообщили, что с тревогой следят за развитием дела организации и намерены приложить максимум усилий для урегулирования ситуации.

На прошлой встрече с СПЧ президент уже обещал поручить чиновникам проанализировать закон об иноагентах, чтобы он не мешал людям работать.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.