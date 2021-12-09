Глава МОК предрек конец олимпийского движения в случае вмешательства политики

Томас Бах сказал, что миссия Международного олимпийского комитета заключается в объединении мира, а не в принятии чьей-то политической стороны – его слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее США объявили дипломатический бойкот грядущей Олимпиаде в Пекине, объяснив это сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. К решению Вашингтона не отправлять на Игры диппредставителей присоединились Австралия, Великобритания и Канада, а также Новая Зеландия, которая, впрочем, подчеркнула, что это связано с пандемией.