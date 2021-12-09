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05:06, 09 декабря 2021

В Киеве готовы на взаимные уступки с Москвой, но только в непринципиальных вопросах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News сказал, что страна практикует «конструктивный подход» в дипломатии. В частности, глава МИД отметил, что выдвигаемые Россией условия должны быть законными и рациональными, тогда как Москва, по его словам, требует соседа отказаться от проведения самостоятельной внешней политики. Среди фундаментальных вопросов, уступки по которым невозможны, Кулеба назвал интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.
Владимир Путин ранее называл расширение Североатлантического альянса на восток «очень чувствительной темой». Она, в числе прочих обсуждалась на недавних переговорах с Джо Байденом.


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