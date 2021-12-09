Стоимость имущества, арестованного у коррупционеров, впервые за годы превысила размер ущерба

Об этом агентству РИА Новости сказал генпрокурор Игорь Краснов. Речь идет о сумме более 50 миллиардов рублей. Глава надзорного ведомства объяснил разницу тем, что арест имущества предполагает не только возмещение ущерба, но и обеспечение исполнения наказания, в частности штрафа.

Комментируя тему коррупции, Краснов также предложил не допускать к работе чиновниками людей, которые привлекались по соответствующей статье и не применять судебные штрафы к мелким взяточникам, чтобы они не освобождались от уголовной ответственности.