Общественная палата предложила отказаться от термина QR-код в документах

В опубликованном заключении на соответствующие законопроекты говорится, что вместо этого можно использовать «слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста». В числе прочего предлагается разрешить доступ в больницы и храмы без кодов и определить механизм выдачи ковид-сертификатов иностранцам, привитым незарегистрированными в России препаратами.

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте правительство внесло в Госдуму в ноябре.