Омикрон-штамм коронавируса, по расчетам европейских ученых, станет доминирующим в ЕС в срок с января по март

Математическая модель, составленная Центром по профилактике заболеваний, опубликована в докладе ВОЗ, передает телеканал CNBC. По последним данным новая разновидность инфекции была обнаружена в 21 стране Европейской экономической зоны.

При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что все еще рано делать выводы о мягкости течения болезни при заражении омикрон-штаммом, но предварительные данные медиков указывают именно на это.