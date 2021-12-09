Математическая модель, составленная Центром по профилактике заболеваний, опубликована в докладе ВОЗ, передает телеканал CNBC. По последним данным новая разновидность инфекции была обнаружена в 21 стране Европейской экономической зоны.
При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что все еще рано делать выводы о мягкости течения болезни при заражении омикрон-штаммом, но предварительные данные медиков указывают именно на это.
Омикрон-штамм коронавируса, по расчетам европейских ученых, станет доминирующим в ЕС в срок с января по март
Математическая модель, составленная Центром по профилактике заболеваний, опубликована в докладе ВОЗ, передает телеканал CNBC. По последним данным новая разновидность инфекции была обнаружена в 21 стране Европейской экономической зоны.