Польша предупредила о риске «тяжелой зимы» из-за дефицита газа

Спрос в Европе превышает предложение, отмечает энергетический оператор PGNiG. По мнению руководства компании, сообщает агентство РИА Новости, «Газпрому» следует увеличить поставки, благодаря чему европейские потребители будут «в большей безопасности».

В декабре стоимость тысячи кубометров газа на биржевых торгах в Лондоне достигла 1200 долларов. Цена колебалась весь год, дойдя до рекордного показателя 1969 долларов в октябре.