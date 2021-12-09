Пентагон рассчитывает на ответственное использование противотанковых систем Javelin со стороны Украины

Министр обороны Джон Кирби в ходе брифинга заметил, что любое вооружение, поставляемое Вашингтоном Киеву, принадлежит украинской армии, но при этом в США ожидают, что оно будет применяться в целях самообороны.

Системы Javelin поставляются Украине с 2018 года. В этом году глава Белого дома утвердил очередной пакет помощи на сумму 60 миллионов долларов, в рамках которого Киеву передадут новые противотанковые комплексы.