В Анадыре задержали бывшего спикера думы Чукотки

Следствие считает, что, занимая этот пост, Александр Маслов незаконно получал премии. Ущерб для регионального бюджета оценили в 9 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката. СК будет просить суд отправить экс-председателя регионального парламента под арест.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что давно добивался задержания Маслова и что, по оперативным данным, тот собирался вылететь в Москву и в дальнейшем скрыться. До этого фигурант дела трижды отказался явиться на допросы к следователю.