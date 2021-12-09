Госдума может разрешить отказаться от голосования по партийным спискам на выборах в региональные парламенты

Как пишет газета «Коммерсант», такую поправку рекомендовал принять профильный комитет. Второе чтение запланировано на сегодня.

Действующий закон содержит норму о том, что не менее четверти мандатов в законодательных органах субъектов должны распределяться по партийным спискам. Исключение сделано для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Издание отмечает, что поправка, отменяющая партийные списки по всей стране, сыграет против оппозиционных парламентских партий, которые редко побеждают в одномандатных округах.