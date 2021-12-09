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03:09, 09 декабря 2021

ФСБ обвинила оппозиционного блогера Валентина Шлякова в призывах к экстремизму

Источник агентства ТАСС сообщает, что фигурант дела находится в СИЗО на время предварительного следствия. Претензии связаны с его высказываниям на YouTube-канале.
Как отмечает газета «Коммерсант», в роликах блогера часто звучала неподтвержденная информация – например, о готовности Китая подавлять протесты в Хабаровске или о смерти дочери Владимира Путина от вакцины. На канал Шлякова подписано около 25 тысяч пользователей.


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