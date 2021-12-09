ФСБ обвинила оппозиционного блогера Валентина Шлякова в призывах к экстремизму

Источник агентства ТАСС сообщает, что фигурант дела находится в СИЗО на время предварительного следствия. Претензии связаны с его высказываниям на YouTube-канале.

Как отмечает газета «Коммерсант», в роликах блогера часто звучала неподтвержденная информация – например, о готовности Китая подавлять протесты в Хабаровске или о смерти дочери Владимира Путина от вакцины. На канал Шлякова подписано около 25 тысяч пользователей.