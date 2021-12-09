Россия хочет поставить Турции еще одну партию зенитно-ракетных комплексов С-400

В интервью греческому телеканалу ANT1 пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что политика Москвы заключается в том, что она открыта для сотрудничества с различными странами, особенно со своими партнерами. Он также сказал, что это сотрудничество не должно быть угрозой ни для одной страны, отметив, что С-400 система сугубо оборонительная и не представляет угрозы для Греции.

Ранее поставку российских ЗРК Турции резко критиковали США.