Суверенный фонд Арабских Эмиратов совершил свою крупнейшую инвестицию в России

Mubadala Investment Company сообщила в твиттере о покупке доли в «Сибуре». В российской нефтегазовой компании это пока не прокомментировали. Стоимость сделки и продавец не раскрываются, известно лишь, что речь идет о почти 2% «Сибура», пишет журнал Forbes.

Mubadala сотрудничает с нефтегазовой компанией с 2015 года – тогда фонд инвестировал в терминал в Усть-Луге.