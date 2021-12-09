«Зенит» свел вничью встречу с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов

Футболисты петербургского клуба проигрывали 2:3 в добавленное время, но на 94-й минуте сумели забить гол. Впрочем, команда так и осталась на третьей строчке в группе Н и продолжит участие в еврокубках в Лиге Европы. Английский «Челси» же стал вторым и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
2021-12-09T03:07:09+03:00
2021-12-09T03:07:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2948816-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 09 декабря 2021
Загрузка комментариев...