«Зенит» свел вничью встречу с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов

Футболисты петербургского клуба проигрывали 2:3 в добавленное время, но на 94-й минуте сумели забить гол. Впрочем, команда так и осталась на третьей строчке в группе Н и продолжит участие в еврокубках в Лиге Европы. Английский «Челси» же стал вторым и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.