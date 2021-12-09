«Барселона» впервые с начала нулевых не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В заключительном туре каталонцы проиграли немецкой «Баварии» со счетом 0:3 и по итогам группового этапа заняли лишь третье место в квартере. «Барселона» — пятикратный победитель Лиги чемпионом. ЗА последние десять лет трофей покорялся клубу дважды.

На данный момент определились почти все 16 участников плей-офф. Последняя путевка будет разыграна между итальянской «Аталантой» и испанским «Вильярреалом». Они должны были сыграть еще накануне, но из-за снегопада встречу перенесли на сегодня.