В администрации Ростова пропажу дорогих часов с фотографии главы города объяснили нежеланием привлекать внимание

Алексей Логвиненко приобрел аксессуар давно, еще до того, как возглавил администрацию, и старается носить часы в кругу друзей и в частных поездках, отмечает пресс-служба.

О том, что снимок, сделанный в ходе рабочей поездки Логвиненко в Грозный, был отретуширован, ранее писало сетевое издание «Блокнот Ростов». Сайт 161.ru отмечает, что речь может идти о часах Breguet Marine Royal в корпусе из розового золота стоимостью около 3 миллионов рублей.