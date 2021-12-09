Сербия получила обещание России не оставить республику без газа

Об этом агентству ТАСС сказал президент Александр Вучевич. По его словам, благодаря соглашению с Москвой, Белград сэкономит по меньшей мере миллиард евро.

Стороны договорились о цене на газ в конце ноября. Вучич отмечал, что цена сохраниться на уровне 270 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее речь шла о почти 800 долларах. «Газпром» детали долгосрочного соглашения не комментировал, указывая лишь на то, что текущая цена для Сербии соответствует средней экспортной европейской.