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02:07, 09 декабря 2021

Сербия получила обещание России не оставить республику без газа

Об этом агентству ТАСС сказал президент Александр Вучевич. По его словам, благодаря соглашению с Москвой, Белград сэкономит по меньшей мере миллиард евро.
Стороны договорились о цене на газ в конце ноября. Вучич отмечал, что цена сохраниться на уровне 270 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее речь шла о почти 800 долларах. «Газпром» детали долгосрочного соглашения не комментировал, указывая лишь на то, что текущая цена для Сербии соответствует средней экспортной европейской.


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