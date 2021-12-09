Об этом агентству ТАСС сказал президент Александр Вучевич. По его словам, благодаря соглашению с Москвой, Белград сэкономит по меньшей мере миллиард евро.
Стороны договорились о цене на газ в конце ноября. Вучич отмечал, что цена сохраниться на уровне 270 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее речь шла о почти 800 долларах. «Газпром» детали долгосрочного соглашения не комментировал, указывая лишь на то, что текущая цена для Сербии соответствует средней экспортной европейской.
Сербия получила обещание России не оставить республику без газа
Об этом агентству ТАСС сказал президент Александр Вучевич. По его словам, благодаря соглашению с Москвой, Белград сэкономит по меньшей мере миллиард евро.