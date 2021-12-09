Поставщики предупредили о росте цен на импортное вино

Минимальное повышение стоимости в евро, о котором просят почти все компании, в том числе итальянские и французские, составляет 10%, пишет газета РБК. Причинами называют неурожайный год и рост цен на сырье в ряде винодельческих регионов. Подорожали и комплектующие материалы: пробки, этикетки, стеклотара и упаковка, а также увеличились логистические издержки, отмечает издание.

При этом ряд импортеров рассчитывает взять на себя часть увеличения себестоимости продукции, чтобы минимизировать влияние на конечные цены.