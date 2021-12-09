Расследовательская группа CIT утверждает, что под Воронеж перебросили дивизион ЗРК «Бук»

В Conflict Intelligence Team ссылаются на два видео, опубликованный в Telegram, которые были сняты на железнодорожной станции. На роликах запечатлены самоходные артиллерийские установки, танки, транспортные машины и радиолокационная станция.

Расследователи указывают, что, несмотря на переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, российские войска продолжают стягиваться к украинской границе. Однако, на одном из видео в кадр попала панель машиниста поезда, на которой указана дата 6 декабря – за сутки до беседы лидеров двух стран.