Власти Нидерландов готовы выкупить у Ротишильдов картину «Знаменосец» Рембрандта

Как передает агентство Рейтер, правительство выделило на эти цели 175 миллионов евро. Государственный музей Нидерландов готов прибрести полотно, как только оно появится на рынке.

Речь идет об автопортрете художника, который он написал в возрасте 30 лет. В середине 19 века семья Ротшильдов купила картину на торгах в Лондоне меньше чем за 900 фунтов стерлингов.