Российские миллиардеры заняли третью строчку мирового рейтинга роста доходов

Их суммарное состояние за год, по оценкам журнала Forbes, увеличилось на 30% или на 145 миллиардов долларов. На втором месте индийские предприниматели, чьи активы выросли на 200 с лишним миллиардов. В лидерах – американские бизнесмены, разбогатевшие на почти триллион.

При этом в личном зачете всех опередила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. За год ее состояние выросло более чем на 1000% до 13 миллиардов