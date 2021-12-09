Они рассказали сетевому изданию «Подъем», что коммунальщики пытались решить давнюю проблему с освещением во дворе и начали делать пробные включения. Это привело к тому, что в одном и том же месте животные начали «биться в конвульсиях». Один щенок добермана скончался.
Жильцы обвиняют управляющую компанию в отписках и утверждают, что замеры тока, которые не выявили утечку, делались при выключенном освещении.
Жители столичного ЖК «Водный» пожаловались на утечку тока, ставшую причиной гибели собаки
Они рассказали сетевому изданию «Подъем», что коммунальщики пытались решить давнюю проблему с освещением во дворе и начали делать пробные включения. Это привело к тому, что в одном и том же месте животные начали «биться в конвульсиях». Один щенок добермана скончался.