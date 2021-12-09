Жители столичного ЖК «Водный» пожаловались на утечку тока, ставшую причиной гибели собаки

Они рассказали сетевому изданию «Подъем», что коммунальщики пытались решить давнюю проблему с освещением во дворе и начали делать пробные включения. Это привело к тому, что в одном и том же месте животные начали «биться в конвульсиях». Один щенок добермана скончался.

Жильцы обвиняют управляющую компанию в отписках и утверждают, что замеры тока, которые не выявили утечку, делались при выключенном освещении.