Глава Белого дома анонсировал переговоры НАТО с Россией

Джо Байден выразил надежду, что к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне. Как передает телеканал CNN, в планах – обсуждение обеспокоенности Москвы по поводу расширения Североатлантического альянса на восток и меры по снижению напряженности на украинской границе. Американский лидер заверил, что не будет отправлять войска на Украину в случае российского вторжения, но ответит санкциями, каких Владимир Путин «еще не видел».

Позавчера президенты провели переговоры по видеосвязи.