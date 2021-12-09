The New York Times: диспетчер минского аэропорта назвал экстренную посадку борта Ryanair операцией КГБ

Американская газета со ссылкой на источник утверждает, что этим летом диспетчер перешел белорусско-польскую границу вместе с беженцами и раскрыл польским спецслужбам детали инцидента. Он утверждает, что представитель комитета госбезопасности контролировал переговоры с пассажирским лайнером, а также все время поддерживал с кем-то контакт по телефону, сообщая, что происходит с воздушным судном.

В мае самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за ложного сообщения о бомбе. В белорусской столице с борта сняли главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу.