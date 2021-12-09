Международный кинофестиваль фильмов ужасов и триллеров Хоррор Фест начнется сегодня в пяти российских городах

На нем будут представлены необычные авторские работы, которые прежде в России не показывали, рассказал «Эху» кинокритик Егор Москвитин.

Фестиваль будет проходить до 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.