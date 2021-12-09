Суд во Владимирской области рассмотрит очередной иск политика Алексея Навального к колонии в Покрове

Оппозиционер оспаривает решение комиссии исправительной колонии в Покрове, согласно которому его поставили на учет как лицо, склонное к экстремистской деятельности. Этот статус Навальному дали в октябре. При этом одновременно его сняли с учета как «склонного к побегу». Новый статус предполагает меньше проверок, при этом политик считает и его назначение незаконным.

Иск, который сегодня рассмотрит Петушинский районный суд Владимирской области – уже четвертый по счету. Ранее же Навальный жаловался на руководство колонии в Покрове из-за того, что ему отказывались выдать Коран и Библию. Также он обвинял сотрудников учреждения в том, что они вырезали статьи из газет, которые он получает. От этих исков позднее Навальный отказался. В начале июня, в свою очередь, суд признал законной постановку политика на учет как «склонного к побегу».

Накануне же стало известно, что Навальный подал пятый иск, оспаривая действия администрации колонии. Какие именно – не уточняется, но жалоба, по данным суда, не связана с условиями содержания.

Навальный с марта отбывает срок в исправительной колонии в Покрове по делу «Ив Роше». Ему заменили условное наказание на реальное по требованию ФСИН, обвинившей политика в нарушении режима испытательного срока. Параллельно против Навального заведено еще несколько уголовных дел.