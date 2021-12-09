В России рост годовой инфляции ускорился до максимальных за последние шесть лет значений

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что до конца этого года инфляция вырастет до 8% и больше. Это как минимум на полпроцента вышел планового показателя. При этом его в октябре его уже увеличивали на почти два процента. Решетников назвал это своеобразным пиком. По его словам, такая ситуация наблюдается не только в России, но в Евросоюзе и США. Влияет на инфляцию и удорожание услуг, в первую очередь зарубежного туризма в предновогодний период. Свой вклад вносит и рост цен на продукты на 12% в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Заметнее всего дорожали мясо, овощи, крупы и яйца. Инфляция начала ускоряться после декабря прошлого года. Эксперты называют в числе причин рост цен на мировом рынке и проблемы с поставками из-за пандемии коронавируса. При этом и в будущем году кардинально ситуация не изменится. В правительстве подчеркивают, что Россия и дальше будет испытывать влияние повышенной инфляции в зарубежных странах.

Накануне президент Владимир Путин поручил в будущем году вернуть инфляцию к цели в 4%, то есть снизить ее вдвое.