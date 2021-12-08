Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Туда не будет направлено никакого дипломатического представительства, — сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, власти страны обеспокоены повторяющимися нарушениями прав человека со стороны правительства Китая. При этом глава правительства отметил, что спортсмены ждут возможность посоревноваться и могут рассчитывать на полную поддержку государства. Ранее о бойкоте пекинской Олимпиады сообщили США, Великобритания и Австралия. Зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля.

